Tokat Zile'de silah ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Tokat Zile'de silah ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

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Tokat Zile\'de silah ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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Tokat'ın Zile ilçesinde jandarmanın 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliğindeki obje ile kitaplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan kitap ile objeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde 6 şüphelinin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 antika dolma tüfek, 114 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 5 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği, 2 ses fişeği, 2 kama, 2 el detektörü ve 15 litre kaçak alkol ele geçirildi. Aramalarda ayrıca tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje, 5 kitap ve çok sayıda yazılı obje bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaGüvenlikGüncelTokatZileSuçSon Dakika

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