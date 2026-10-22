Tokat Zile\'de silah ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan kitap ile objeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde 6 şüphelinin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 antika dolma tüfek, 114 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 5 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği, 2 ses fişeği, 2 kama, 2 el detektörü ve 15 litre kaçak alkol ele geçirildi. Aramalarda ayrıca tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje, 5 kitap ve çok sayıda yazılı obje bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.