Tokyo\'da Haneda Havalimanı\'nda Uçak Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiği, pilotun ise ağır yaralandığı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak ile pistteki Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçağın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın detayları netleşmeye başladı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait uçağın dün ülkede meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Niigata Havalimanı'na yardım malzemesi taşımak üzere havalimanında olduğu açıklandı. Sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı duyuruldu.

Tüm pistler kapatıldı

Japon Hava Yolları'na ait uçaktaki 379 yolcu ve mürettebat ise tahliye edilirken, Japonya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Haneda Havalimanı yönetimi de kazanın ardından tüm pistleri geçici olarak hava trafiğine kapattı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Hokkaido Adası'nda yer alan Sapporo şehri yakınındaki New Chitose havaalanından yerel saatle 16.00'da havalanan yolcu uçağının saat 17.47'de Haneda Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor. - TOKYO