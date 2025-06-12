Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde tomruk yüklü kamyondan düşen tomruğun başına isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü Törnük Altı mevkiinde orman işçisi olduğu öğrenilen Hamza Okan Özlü, tomruk yüklü kamyondan indirilen tomruklardan birinin dengesini kaybederek düşmesi ve başına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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