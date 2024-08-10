Gaziantep'te Gıda Denetiminde Tehlikeli Ürünler Tespit Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Gıda Denetiminde Tehlikeli Ürünler Tespit Edildi

Gaziantep\'te Gıda Denetiminde Tehlikeli Ürünler Tespit Edildi

Halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edilerek imha edildi.

10.08.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde, gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi. Denetimler sırasında yetkililer, özellikle gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını dikkatle inceledi.

Denetimler sonucunda 3 ton kova küflenmiş ve bozulmuş salça, 900 kilogram etiketsiz baharat, 28 kilogram etiketsiz ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş helva ve son kullanma tarihi geçmiş 96 paket çikolata ele geçirildi. Denetimlerde tespit edilen olumsuz durumun ardından işletmeye karşı gerekli cezai işlemler hemen başlatıldı. Ele geçirilen tüm bozulmuş ve etiketsiz gıda ürünleri toplanarak imha edildi.

Denetim ekipleri, bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade etti.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve gıda güvenliğini tehdit eden her türlü duruma karşı hızlı ve etkili müdahalelerde bulunacaklarını açıkladı. Yetkililer, aynı zamanda vatandaşları da uyardı. Gıda alışverişi yaparken ürünlerin etiket bilgilerine dikkat edilmesi, ambalajların sağlam olmasına özen gösterilmesi ve şüpheli bir durum fark edilirse derhal yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Belediye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Gıda Denetiminde Tehlikeli Ürünler Tespit Edildi - Son Dakika

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