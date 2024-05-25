Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e saldırı soruşturması kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tonya Belediye Başkanı'na yapılan saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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