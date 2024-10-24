Torbalı'da Cinayet: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Torbalı'da Cinayet: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Torbalı\'da Cinayet: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsa Akay, evlatlık kardeşi Mehmet Tosun tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

24.10.2024 15:06
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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği cinayette Aydınlı şahıs hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 44 yaşındaki İsa Akay'ın küçük yaşlarda evlatlık verilen kardeşi Mehmet Tosun tarafından vurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Cumayanı Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İsa Akay, küçük yaşlarda evlatlık verildiği için kendisi ile aynı soy ismi taşımayan kardeşi Mehmet Tosun'un yaşadığı Torbalı'ya gitti. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Dirmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Mehmet Tosun, aralarında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiği 3 çocuk annesi karısı 34 yaşındaki Hatice Tosun ile 44 yaşındaki İsa Akay'ı av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hatice Tosun ve İsa Akay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri de Mehmet Tosun'u silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Torbalı'da Cinayet: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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