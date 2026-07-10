İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın erken müdahaleyle kontrol altında - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın erken müdahaleyle kontrol altında

İzmir\'de ormanlık alanda çıkan yangın erken müdahaleyle kontrol altında
10.07.2026 17:36  Güncelleme: 17:40
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Torbalı ilçesi Uyuzdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterlerle müdahale edilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve personel ile canla başla çalışma yürütüldü. Söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi ekipleri de araç, ekipman ve personeliyle büyük destek verdi. Yangın bölgesine Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait araçlar, su tankeri ve zabıta ekipleri hızlıca sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgedeki canlıların tahliyesi ve tedavisi için veteriner ekipleri teyakkuzda bekletilirken, belediye personeli de alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Havadan ve karadan yapılan erken müdahale sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Torbalı, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın erken müdahaleyle kontrol altında - Son Dakika

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