Torul\'da Kontrolden Çıkan Araç Harşit Çayı\'na Uçtu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 70 metre savrularak Harşit Çayı kenarında durduğu kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Torul ilçesine bağlı Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon istikametine hareket halindeki M.Ç. yönetimindeki 34 GIZ 800 plakalı otomobil, düz yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızlı olduğu öğrenilen otomobil, yol kenarındaki taşlık alanda yaklaşık 70 metre boyunca sekerek ilerledi. Kontrolden çıkan araç, yolun sonunda bulunan alandan düşerek Harşit Çayı'nın kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücü M.Ç. ile araçta bulunan N.Ş., A.Ş.Ş. ve Y.Ç. şans eseri yara almadan kurtuldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE