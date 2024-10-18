Toskana'da Şiddetli Yağış ve Sel

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İtalya'nın Toskana bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı, mahsur kalan 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İtalya'nın Toskana bölgesini şiddetli yağış vurdu. Cornia Nehri'nin taşması sonucu Livorno ile Siena şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar sel suyuna gömüldü. İtalyan İtfaiyesi, mahsur kalan 30 kişiyi kurtardı. Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, Livorno'ya bağlı Campiglia Marittima komününde bir saatte "bir ayın ortalamasından daha fazla" yağış kaydedildiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ROMA