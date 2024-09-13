Tosya\'da Çiftlikte Yangın: 600 Saman Balya Yandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Malkoç'na ait çiftlikte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 600 balya saman tamamen yanarken, bir ahırda maddi hasar meydana geldi. Ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvan ise çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edilerek kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU