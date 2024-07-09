Tosya'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tosya'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Dedem köyünde çıkan yangında, Haşim Türk'e ait evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ekiplerinin 5 saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürülebildi. Yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evinde paniğe kapılan Huriye Tonbul isimli kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.07.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı. Yangın ekiplerin 5 saatlik müdahalesi ile söndürülebildi.

Olay, dün gece saatlerinde Tosya ilçesi Dedem köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Haşim Türk'e ait evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma ile yangın 5 saatte söndürülebildi. Yangında 2'şer katlı 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1ahır ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evinde paniğe kapılarak düşen Huriye Tonbul (90) isimli kadın ise yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tonbul, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tonbul, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnceleme, Tosya, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tosya'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement