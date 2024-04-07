Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Tosya\'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

07.04.2024 21:19
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi'nde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Akbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangını geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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