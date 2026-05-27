Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
27.05.2026 23:44  Güncelleme: 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iki katlı ev, ahır ve fırın kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken, jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı evin üst katını ve çatısını sardı. Yangın evin yanında bulunan fırın, odunluk ve depo olarak kullanılan odaya da sıçradı. Yangın sırasında evde yemek yiyen aile alevleri fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev, ahır ve fırın kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnceleme, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Tosya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 00:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.