Kastamonu\'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi Hıdırlık Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU