Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü

Kastamonu\'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü
12.07.2026 20:08  Güncelleme: 20:14
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi Hıdırlık Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Kastamonu, 3. Sayfa, Tosya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika
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