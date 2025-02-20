Tosya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tosya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tosya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tosya'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

20.02.2025 13:33
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı yollardan silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 66 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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