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Tosya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tosya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde silah sesi duyulması üzerine yapılan kontrollerde, bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Tosya\'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
27.12.2023 - 13:04,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde silah sesi gelen evde kontrollerde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da 26 Aralık Çarşamba günü saat 22.15 sıralarında haber merkezine düşen bir ihbarda ikametten silah sesi geldiğinin bildirilmesi üzerine Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu C.B. isimli şahsın ruhsatsız tabancasının evde ateş aldığını ve yaralanan birinin bulunmadığını tespit edildi. 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Aralık, Tosya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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