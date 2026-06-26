Tosya\'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıklardan biri için hapis cezası, 2'si için beraat talebinde bulundu.

Olay, 2025 yılının Eylül ayında Tosya ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada şoför kapısı ile koltuk arkasında 90 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan M.A., O.D. ve H.C.Ş.'nin üzerlerinde yapılan aramada 2,30 gram bonzai, evlerinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, fritöz içerisinde 5 gram bonzai, poşet içerisinde 2,90 gram bonzai ve aseton kutusunda bir miktar bonzai maddesi ile 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C.Ş. ve O.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.A., H.C.Ş. ile O.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan duruşma görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık H.C.Ş. ile tutuksuz yargılanan sanıklar O.D. ve M.A. hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A.'nın ise beraatını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan H.C.Ş., "Ben uyuşturucu satıcılığı yapmadım. Ben sadece uyuşturucu kullandım. Ben kendimi zehirledim, ben kimseyi zehirlemedim. Cebime haram para koymadım. Ben kazandığım helal parayı harama verdim. Satıcılığı kesinlikle kabul etmiyorum. M.A. ve O.D.'den aldım. Zaten konuşmalar var, hesaplarına attığım para transferleri var. Ben daha bunu nasıl kanıtlayabilirim? Her şey açık" dedi.

Tutuksuz yargılanan O.D. ve M.A. ise mütalaa doğrultusunda beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU