Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde H.Ç. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsa ait iş yeri, iki ikamet ve bir araçta gerçekleştirilen detaylı aramalarda uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek, 3,77 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap, 40 adet sentetik ecza hapı, 86,01 gram esrar, 42 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU