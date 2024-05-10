Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı

Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1\'i Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.05.2024 09:30
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 17 parça halinde satışa hazır vaziyette 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili K.H. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Ü.Ö. tutuklanırken, K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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