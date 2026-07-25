Tosya\'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan D100 karayolunda meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı. İlk kaza anı saniye saniye bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kazalar, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 1'i tır 5 araç yağış sebebiyle zincirleme kaza yaptı. İlk kazanın olduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafede iki ayrı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi. 3 tır ve 16 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, Hikmet Karakayalı (76) hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

İlk kaza anı ise bir aracın yol kamerasına kamerasına yansıdı. Görüntülerde görüntünün kaydedildiği aracın çarpışan araçlar sebebiyle emniyet şeridinde durmak için yavaşladığı görülüyor. Bu sırada duramayan bir tır sürücüsü, araçların arasına dalmamak için emniyet şeridine manevra yapıyor. Tır sağ şeritte bulunan bir araca çarparak sürükleniyor Tırın şarampole yuvarlanmasını ise bariyerler engelliyor.

"Yerler ıslak olduğu için benim aracım durmadı"

Kaza anını anlatan tır sürücüsü, "İki tane araba önde kaza yapmıştı. Yer ıslaktı, diğer araçlar fren yaptılar. Yerler ıslak olduğu için benim aracım durmadı. Ben kaza yapan tüm araçların üzerine çıkacağımı fark ettim ve direksiyonu sağa çevirdim ve bir araca çarptım ve sonra bariyerlere çarptım" dedi.