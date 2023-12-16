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Tosya'daki tarihi mezarlık defineciler tarafından tahrip edildi - Son Dakika
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Tosya'daki tarihi mezarlık defineciler tarafından tahrip edildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde vefat eden yaklaşık 800 kişinin defnedildiği mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Mezarlık, define arayanlar tarafından zarar görmüş ve çöp ile inşaat atıklarıyla kaplanmış durumda.

Tosya\'daki tarihi mezarlık defineciler tarafından tahrip edildi
16.12.2023 - 13:13,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde vefat eden yaklaşık 800 kişinin defnedildiği mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi merkez üslü, 26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğünde vefat eden yaklaşık 800 kişinin defnedildiği Şeh Mahallesi'ndeki mezarlık, görenlerin içini acıtıyor. Yanında mağaraların ve tarihi bir kale kalıntısının bulunduğu mezarlık, defineciler tarafından talan edildi. Define bulmak isteyen şahıslar mezarlara zarar verirken, birçok noktayı da kazdı. Alkol almak isteyen gençlerin de uğrak noktası haline gelen mezarlık, bilinçsizce atılan çöp ve inşaat atıklarıyla kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden mezarlığın korunmasını istedi.

"Çöplük gibi kullanılır hale geldi"

Mezarlığı ziyaret eden araştırmacı Ali Dalıkırık, "Bu mahallede doğdum, büyüdüm. Çocukluğumuz burada geçti. Bu mezarlık 1943 yılındaki depremde, vatandaşların mezarlığı oldu. Olduğumuz bu alanın hepsinde mezarlar var. Son yıllarda çok atıl bir duruma geldi. Her tarafı inşaat atıkları ile dolu. Çöplük gibi kullanılır hale geldi. Bazı gençler alkol alarak sözde eğlence yapıyorlar. Bakımının yapılması lazım. Burası memleketimizin sayılı mezarlarından. Saygı gösterilecek bir yer. Saygıyı bırakın, farklı amaçlarla kullanmak isteyenlerle dolu. İlgi bekliyoruz. Definecilerin de en çok rağbet ettiği yerlerden bir tanesi. Mezarlığın altındaki tepe mağaralarla dolu. Bu sebeple burada define arıyorlar" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Son Dakika

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