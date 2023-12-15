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Tosya Kaymakamı başarılı polislere belge verdi - Son Dakika
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Tosya Kaymakamı başarılı polislere belge verdi

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan başarılı polis memurlarına başarı belgesi takdim etti. Kaymakam Ünsal, polislerin huzur ve güvenliği sağlamak için özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tosya Kaymakamı başarılı polislere belge verdi
15.12.2023 - 09:25,  Güncelleme: 09:27
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Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı personellerine başarı belgesi verdi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, görevlerinde başarı gösteren Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan başarılı komiser, komiser Yardımcısı, polis memuru ve çarşı ve mahalle bekçilerini makamında ağırladı. Kaymakam Ünsal, görevlerinde başarı gösteren personellere, başarı belgesi takdim etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ünsal, "Güvenlik teşkilatı olarak ilçemizin huzuru için mesai saati gözetmeksizin dikkatli ve özenli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde ilçemizde yaşanan bağ hırsızlığı vakalarında olayın faallerinin yakalanmasında göstermiş olduğunuz çalışmalar bizlerin ve vatandaşlarımızın takdirini kazandı. İlçemizin güven ve asayişini sağlamak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Programda İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman da hazır bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Tosya, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya Kaymakamı başarılı polislere belge verdi - Son Dakika


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