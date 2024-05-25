Trabzon\'da AK Partili Belediye Başkanı makamında darp edildi

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Trabzon'un Tonya ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Osmal Beşel'i makamında darp ettiği iddia edilen 2 memurdan biri tutuklanırken, diğer memur adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tonya Belediyesi'nde çalışan memurlar H.K. (64) ve H.U. (63), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturulduğunu öğrenince Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasına girerek kendisi ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa atarken, diğeri de tokatla vurdu. Makam odasından gelen sesler üzerine içeri giren diğer memurların araya girmesi ile olaya karışan memurlar odadan çıkartılırken, belediyeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Başkan Osman Beşel, İlçe Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alarak iki memurdan şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 belediye memuru bugün Tonya ilçesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Memurlardan H.U. tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başkan Osman Beşel'in makamında uğradığı saldırıya ilişkin polise verdiği ifadesinde "Makam odamda bulunduğum sırada, daha önceden haklarında yazılı savunma yazısı yazdığım H.U. ve H.K., makam odama sekreter kapısından girdiler. Odaya girdikten sonra H.U., odanın protokol kapısına gitti ve kapanın açık olup olmadığını kontrol etti. Kapının kilidinin açık olduğunu görünce arkadan kapıyı kilitledi. H.U. içeri girdikten sonra benim daha önceden kendilerine yazdığım savunma yazısını bana doğru sert şekilde uzatarak, 'Bu yazı nedir?' şeklinde söylemde bulunup, yazmış olduğum savunma yazısını yırtarak attı. Ben kendilerine 'oturalım' dedim. Şahıslar bana, 'oturmuyoruz' dediler. Onlara 'siz hesap mı sormaya geldiniz?' dedim. İkisi birden 'evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla vurmaya başladılar. Onların darbelerini ellerimle iterek savuşturmaya çalıştım. Belediye çalışanım olan A.İ.'ye seslendim. Odaya A.İ. ve zabıta memuru A.Ç. girdiler. Şahısları benden uzaklaştırmaya çalıştıkları sırada H.U. isimli şahıs benim yüz bölgeme kafa atıp, elini belindeki silaha doğru uzattı. Ancak orada bulunanlar silahını eline almasını engellediler" dediği öğrenildi. - TRABZON