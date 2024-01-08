Trabzon'da araç sokak ortasında alev alev yandı

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir araç sokak ortasında aniden alev alarak yandı. Yanan araca anında müdahale eden itfaiye ekipleri, daha büyük bir felaketi önleyerek yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.