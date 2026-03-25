Trabzon\'da Fındık Fabrikasında Yangın

Trabzon'da bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesi sürüyor. - RİZE