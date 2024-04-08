Trabzon\'da inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı. Alevlerin kapladığı depo itfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı mahallesindeki Sera Gölü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden işyeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile depoyu kaplamayan alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı depoda ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde binlerce liralık maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON