Trabzon'da korkutan yangın
TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı. Alevlerin kapladığı depo itfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı mahallesindeki Sera Gölü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden işyeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile depoyu kaplamayan alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı depoda ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde binlerce liralık maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı - Son Dakika
Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Menteşe ilçesi Kuşunlu camiinde şehitler için mevlüt okutuldu. Mevlüt programına Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube Müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
İddialara göre, İzmir'de market işletmeciliği yapan bir esnaf, tefecilerden aldığı borcu ödemesine rağmen sürekli tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ankara'ya taşınan esnaf, burada da tefecilerin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Marketine zorla POS cihazı konulan esnaf, mal varlığının zorla elinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan yaralı şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve N.G'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kilo 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek savruldu ve beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün boynunun kırıldığını tespit etti ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıkan 20 yaşındaki hamile kadın, sokakta önü kesilerek başından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?