Trabzon'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon\'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
17.06.2026 21:53
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Araklı'daki inşaatta elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi Ferhat Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Araklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç işçi, binanın temeli için açılan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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