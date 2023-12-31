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Trabzon'da İnternet Dolandırıcılığı: İki Kişi 470 Bin TL'yi Kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da İnternet Dolandırıcılığı: İki Kişi 470 Bin TL'yi Kaybetti

Trabzon'da yaşayan İ.Ö. ve Ö.A. isimli iki kişi, internet üzerinden beğendikleri aracı satın almak için iletişime geçtikleri şahsa 470 bin TL gönderdikleri sırada dolandırıldıklarını fark etti. Şikayetçi olan iki kişi, polis ekiplerinin şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Trabzon\'da İnternet Dolandırıcılığı: İki Kişi 470 Bin TL\'yi Kaybetti
31.12.2023 - 10:06,
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Trabzon'da internet ortamında beğendikleri aracı satın almak için irtibata geçtikleri şahsa 470 bin TL gönderen iki kişi dolandırıldıkları anlayınca polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan İ.Ö. ve Ö.A. isimli iki kişi internet ortamında beğendikleri bir aracı satın almak için kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile iletişime geçti. Aracı almak isteyen iki kişi şahsın gönderdiği hesaba anlaştıkları 470 bin TL'yi gönderdi. Bir süre sonra şahsa ulaşamayan iki kişi dolandırıldıkları anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan iki kişi söz konusu şahıstan şikayetçi olurken, şüphelinin tespiti ve teminine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Trabzon, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da İnternet Dolandırıcılığı: İki Kişi 470 Bin TL'yi Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da İnternet Dolandırıcılığı: İki Kişi 470 Bin TL'yi Kaybetti - Son Dakika
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