Çöken duvarın altında kalıyordu, 10 saniyeyle hayata tutundu - Son Dakika
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Çöken duvarın altında kalıyordu, 10 saniyeyle hayata tutundu

Çöken duvarın altında kalıyordu, 10 saniyeyle hayata tutundu
21.06.2026 16:49  Güncelleme: 16:59
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Trabzon Ortahisar'da bir sitenin istinat duvarı çöktü, toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. Can kaybı yaşanmazken, bina sakinleri panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. Olayda yaralanan olmazken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Duvarın çökme anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sitede bulunan 5 katlı binanın arkasındaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte kopan toprak ve taş parçaları, binanın birinci katında bulunan iki dairenin arka odalarına doldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlatırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"Bu tehlikeyi önceden bildirmiştik"

Site yöneticisi Özgür Kaya, yaşanan olayda iki dairede toplam 5 odanın zarar gördüğünü belirterek, "Sabah saat 07.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Balkona çıktığımızda toprak kaymasının olduğunu gördük. Komşumuzun çocuğunun yattığı odaya taşların düştüğünü görünce hemen tahliye çalışması yaptık. Bu durumu önceden öngörüyorduk ve gerekli yerlere başvurularımızı yapmıştık. Ancak herhangi bir sonuç alamadık. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması oldu. Daha ağır sonuçlar doğabilirdi. Bir dairenin 3, diğer dairenin ise 2 odası zarar gördü. AFAD raporu doğrultusunda iki blokta birinci ve ikinci katlar tedbir amacıyla tahliye edildi" dedi.

"Yıldırım düştü sandık"

Site sakinlerinden Beratcan Atalay ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ifade ederek, "İlk başta yıldırım düştüğünü sandık. Dışarı baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Hemen komşularımıza yardıma koştuk ve aileyi tahliye ettik. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Yetkililer incelemelerini yaptı. Tedbir amaçlı biz de aile yakınlarımızın yanına gideceğiz" diye konuştu.

"Çocuğumu 10 saniye farkla kurtardım"

Evi zarar gören Sercan Turan da olay sırasında evde olduklarını belirterek, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Turan, "Saat 07.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Önce gök gürültüsü sandık. Daha sonra istinat duvarından sesler gelmeye başladı. Köpeğimiz huzursuzlanınca eşim kalktı. Tam çocuğumuzun odasına gidecekken taşlar evin içine doldu. Yaklaşık 10 saniye farkla çocuğumuzu kurtarabildik. Taşlar odanın tamamını kapladı. Çok daha kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Maddi ve manevi zararlarımızla ilgili hukuki süreç başlatacağız" ifadelerini kullandı.

AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından risk değerlendirmesi kapsamında iki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ortahisar, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöken duvarın altında kalıyordu, 10 saniyeyle hayata tutundu - Son Dakika

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