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Trabzon'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Savaş Terzi'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon\'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 18:45,
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü.

Olay ilçenin Hızırbey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, 112'ye ihbarda bulundu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde buldukları Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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