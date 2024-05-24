Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon\'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ceylin Erkan, babasıyla yolda yürürken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuk hastaneye götürülse de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylin'in cenazesi Yomra ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde defnedildi. Motosiklet sürücüsü tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.05.2024 20:30
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Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta 5 yaşındaki Ceylin Erkan babasıyla birlikte yolda yürürken bir anda babasının yanından ayrılarak yola doğru koştu. Bu sırada mahalle arasında ilerleyen O.K. kontrolündeki motosiklet çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük kız babası tarafından hastaneye götürüldü. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere dün akşam hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Ceylin bugün cuma namazına müteakip Yomra ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilirken, motosiklet sürücüsü O.K. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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