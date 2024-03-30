Trabzon\'da orman yangını

Zeytinburnu'nda sokakta ateş eden 2 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda bir sokak üzerinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Plakasız motosiklet sürücüsü ve arkasında kar maskeli bir şahsın kaçmaya çalıştığı görüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslardan biri silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheli ise ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.