Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı kavgada Beytullah Komar hayatını kaybetti.

04.11.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), aracını çektiği yol kenarında kimliği belirlenemeyen şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şahıs belinden çıkardığı tabanca ile Komar'a ateş etti. Beytullah Komar vücuduna isabet eden kurşun ile yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beytullah Komar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Komar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan kimliği belirlenemeyen şahsı yakalanması için jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Trabzon\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Akçaabat, Politika, Güvenlik, Trabzon, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.