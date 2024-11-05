Trabzon'da Silahlı Kavga: Cinayet Kamerada - Son Dakika
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Trabzon'da Silahlı Kavga: Cinayet Kamerada

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Trabzon'da bir silahlı kavga sonucu Beytullah Komar hayatını kaybetti, cinayet anı kameraya yansıdı.

05.11.2024 09:13
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Trabzon'da silahlı kavgada cinayet anı kamerada

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), Mercedes Vito marka siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar

çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Silahlı Kavga: Cinayet Kamerada - Son Dakika

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