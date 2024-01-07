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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında araç yangını - Son Dakika
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında araç yangını

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir araç, sokak ortasında aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek daha büyük bir felaketi önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında araç yangını
07.01.2024 - 15:56,
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir araç sokak ortasında aniden alev alarak yandı. Yanan araca anında müdahale eden itfaiye ekipleri, daha büyük bir felaketi önleyerek yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında araç yangını - Son Dakika


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