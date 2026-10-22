Eskişehir'de çocuğun ölümünde iddianame kabul edildi, sürücüye 2-15 yıl hapis istendi - Son Dakika
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Eskişehir'de çocuğun ölümünde iddianame kabul edildi, sürücüye 2-15 yıl hapis istendi

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Eskişehir\'de çocuğun ölümünde iddianame kabul edildi, sürücüye 2-15 yıl hapis istendi
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Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ve annesinin hafif yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu sürücü kasım ayında hakim karşısına çıkacak.

ESKİŞEHİR'de otomobiliyle çarptığı Elif Mavi Avli'nin (3) ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamesinde, Bilgesoy için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy'un kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ve 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, kurtarılamadı. Annesi de kazada hafif yaralandı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülere göre; otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı. Ayrıca kazada Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği tespit edildi.

EV HAPSİNE İTİRAZ EDİLDİ

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. 8 Eylül'de yeniden gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında iddianame düzenlenerek 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede; trafik kazası tespit tutanağında sürücü Bilgesoy'un kusurlu olduğu, yayaların ise kusuru bulunmadığı belirtilirken, 4 Eylül'deki bilirkişi raporunda tam tersi tespitlerde bulunduğu belirterek, Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi. Gelen raporda, sürücü Bilgesoy'un dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurlu olduğu tespitine yer verilirken, ölen Elif Mavi ve yaralanan annesinin kusuru bulunmadığı kaydedildi.

'BİR ANDA KIZ ÇOCUĞUNU GÖRDÜM'

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu olan sanık Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık ifadesinde kaza anında hızının yavaş olduğunu öne süren Bilgesoy'un, "Bir araç bana yol verdi ve yavaş bir şekilde geçişe başladım. Devam ettiğimde bir anda kız çocuğunu gördüm. Aracı sağa doğru kırdım ancak çocuk önüme doğru koştu ve kaza meydana geldi" dedi. Kamera görüntülerinde çarpma anında ve hemen öncesinde hızlandığının sorulması üzerine Bilgesoy, "Ben o 5-10 saniyelik kısmı hatırlamıyorum. Çocuk bir anda yola çıkınca aracı kurtarmak için sağa doğru kırdım. Kazadan dolayı pişmanım" cevabı verdiği öğrenildi. Bilgesoy, kasım ayında hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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