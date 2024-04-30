Trabzon\'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından yatırım yapmak amacıyla 155 bin TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Yeni mahallede oturan 44 yaşındaki Y.Y. sosyal medyadan tanıştığı bir şahıs ile yatırım amaçlı 155 bin TL'ye anlaştı. Şüpheli şahsın hesabına gönderdiği paranın ardından şüpheliye ulaşamayan Y.Y. dolandırıldığını anlayınca karakola giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON