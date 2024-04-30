Trabzon'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon\'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahıs tarafından yatırım yapmak amacıyla 155 bin TL dolandırıldı. Paranın hesaba gönderilmesinin ardından dolandırıldığını fark eden mağdur, karakola giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

30.04.2024 11:56
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından yatırım yapmak amacıyla 155 bin TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Yeni mahallede oturan 44 yaşındaki Y.Y. sosyal medyadan tanıştığı bir şahıs ile yatırım amaçlı 155 bin TL'ye anlaştı. Şüpheli şahsın hesabına gönderdiği paranın ardından şüpheliye ulaşamayan Y.Y. dolandırıldığını anlayınca karakola giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bir Kişi 155 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
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