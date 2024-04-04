Trabzon'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Trabzon'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar Kesildi

Trabzon\'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar Kesildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren 2 kamyon sürücüsüne ve üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti. Kömür dökülmesi nedeniyle trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 6 bin 270 TL, brandası olmayan kamyon sürücülerine ise 17 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

04.04.2024 21:24  Güncelleme: 21:26
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Trabzon'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettikleri sürücülere cezayı kesti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit ettiği 2 kamyon sürücüsüne ve kamyonlarında yük taşıyıp üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde yapılan denetimler sonucu sahil yolunda 2 kamyonun sürücüsüne seyir halinde önlem almadan kömür taşıdıkları için dorselerinden yola dökülen kömür sebebiyle trafiği tehlikeye düşürdükleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince 6 bin 270 TL idari para cezası kesilirken, kullandığı kamyonların üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ise 17 bin 280 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar Kesildi - Son Dakika

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