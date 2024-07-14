Trabzon'da yağış sonrası balık çiftliği sular altında kaldı

3.Sayfa

Trabzon'da etkili olan yağış sonrası balık çiftliği sular altında kaldı

TRABZON - Trabzon'da etkili olan yağmurun ardından bir çok derede taşma meydana gelirken Araklı ilçesinde ise bir balık çiftliği sular altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde Trabzon'un merkezinde başlayan yağmur, bugün de etkisini göstererek Araklı'da hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinde şiddetini arttıran yoğun yağış Taşgeçit mahallesinde etkisini göstererek Golaşa deresinin taşmasına neden oldu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken bölgede bulunan bir balık çiftliği de çamurlu sular altında kaldı. Ne kadar balığın telef olduğu ise henüz bilinmiyor.