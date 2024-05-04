Trabzon'da yurtdışından alınan cep telefonu açtırma işlemi dolandırıcılığı - Son Dakika
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Trabzon'da yurtdışından alınan cep telefonu açtırma işlemi dolandırıcılığı

Trabzon\'da yurtdışından alınan cep telefonu açtırma işlemi dolandırıcılığı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi, yurtdışından aldığı cep telefonunu açtırmak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 76 bin 220 TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

04.05.2024 11:32
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi yurtdışından aldığı cep telefonunu açtırmak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 76 bin 220 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesinde yaşayan M.C. (30) isimli kişi bir süre önce yurt dışından aldığı cep telefonunu açtırmak için sosyal medya üzerinden kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile iletişime geçti. Cep telefonunu yurt içinde kullanılabilmek için anlaştığı şüpheli şahsa 76 bin 220 TL para gönderen M.C. bir süre sonra şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığı anlayan M.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da yurtdışından alınan cep telefonu açtırma işlemi dolandırıcılığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da yurtdışından alınan cep telefonu açtırma işlemi dolandırıcılığı - Son Dakika
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