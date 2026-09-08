Trabzon Hayrat'ta yürüyen Şaban Batur'un başına çatıdan düşen sac isabet etti - Son Dakika
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Trabzon Hayrat'ta yürüyen Şaban Batur'un başına çatıdan düşen sac isabet etti

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Trabzon'un Hayrat ilçesi Yarlı mahallesinde yolda yürüyen Şaban Batur (55), bir evin çatısından düşen sacın başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batur'un boynundaki yara nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde bir kişi yolda yürürken başına bir evin çatısından düşen sacla ağır yaralandı.

Olay bugün ilçenin Yarlı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Batur (55) saat 11.45 sıralarında yolda yürürken bir evin çatısından düşen sacla başından ağır şekilde yaralandı. 112 ihbar hattına gelen telefonla bölgeye sağlık ekiplerin sevk edilirken, Batur olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın boynunda oluşan yara nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, 3. Sayfa, Trabzon, Hayrat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon Hayrat'ta yürüyen Şaban Batur'un başına çatıdan düşen sac isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Hayrat'ta yürüyen Şaban Batur'un başına çatıdan düşen sac isabet etti - Son Dakika
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