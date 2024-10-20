Trafik Denetimlerinde 515 Bin İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 515 Bin İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10-17 Ekim'de 2.9 milyon araç denetlendi, 515 bin cezai işlem yapıldı.

20.10.2024 09:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini ve 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, trafik kuralları ihlalleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta 'kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere' trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Denetimlerinde 515 Bin İşlem Yapıldı - Son Dakika

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