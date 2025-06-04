Trafik İzleme Merkezleriyle Güvenli Seyahat - Son Dakika
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Trafik İzleme Merkezleriyle Güvenli Seyahat

04.06.2025 19:16
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Jandarma, Trafik İzleme Merkezleriyle kara yollarını aralıksız takip ederek güvenliği sağlıyor.

Jandarma sorumluluk bölgelerindeki kara yolları 'Trafik İzleme Merkezi'nden aralıksız takip ediliyor

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Trafik İzleme Merkezlerinde (TİM), kara yolları kesintisiz takip edilerek sorumluluk bölgelerinde görev yapan ekiplerin her türlü duruma karşı bilgilendirilmesi sağlanıyor. Yeni nesil teknolojik sistemlerin kullanıldığı Trafik İzleme Merkezlerinde ekipler vatandaşların güven içerisinde yolculuk yapabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme Merkezlerinde, sorumluluk bölgelerindeki anlık trafik durumları, yolcuların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için aralıksız takip ediliyor. En yeni teknolojik sistemlerin kullanıldığı Trafik İzleme Merkezlerinde bölgelerdeki araç yoğunluğu, kaza ihtimalleri ve yapılan ihlaller anlık olarak yollardaki ekiplere bildiriliyor. En doğru bilgiyi en hızlı sürede bildirmek için mesai harcanan merkezlerde, yurdun dört bir yanındaki kara yollarında meydana gelen olaylar da kayıt altına alınıyor. Bu sayede oluşturulan veri tabanıyla ise bölgelere özel önlem ve tedbirler uygulanarak trafik akışının daha güvenli hale gelmesi sağlanıyor.

En yeni teknolojik sistemler sayesinde olaylara en kısa sürede müdahale ediliyor

Canlı personel bağlantılarının yanı sıra kullanılan uygulamalarla da kontroller daima takip edilebiliyor. Kent Güvenliği Yönetim Merkezi, Trafik Güvenliği ve Yoğunluğu Analiz Platformu ve havadan denetim faaliyetleriyle ilgili modüller üzerinden de kontroller sağlabiliyor. Tüm bu sistemler sayesinde ise tespit edilen herhangi bir olumsuzluğa en kısa sürede müdahale edilebiliyor.

"Ülkemiz genelindeki trafik yoğunluğunu ve hareketliliğini takip ediyoruz"

Trafik İzleme Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Tolga Çemrek, "Trafik İzleme Yönetim Merkezimiz, 24 saat esasına göre vardiyalı olarak görev yapmaktadır. Merkezimiz de anlık olarak ülkemiz genelindeki trafik yoğunluğunu ve hareketliliğini takip ediyoruz. Aynı zamanda kendi uygulamamız üzerinde de trafik timlerimizin anlık olarak bulunduğu yerleri görerek, meydana gelmesi muhtemel trafik hareketliklerine yönelik görev planlaması yapıyoruz. Diğer yandan meydana gelen kazaların da verileri analiz edilerek, muhtemel kaza noktaları üzerinden de görevlendirmeler yapıyoruz" dedi.

"Birçok uygulama üzerinden çalışmalar yürütüyoruz"

Farklı sistemler üzerinden kontrolleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Albay Çemrek, "Trafik İzleme Yönetim Merkezi uygulaması ve Trafik Görev Haritası üzerinden, trafik ve otoyol jandarmalarımızın anlık konum bilgileri vasıtasıyla görevlerimizi planlıyoruz. Bunun haricinde Kent Güvenliği Yönetim Merkezi, Trafik Güvenliği ve Yoğunluğu Analiz Platformu, havadan denetim faaliyetleriyle ilgili yaptığımız modüller üzerinden seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla birçok uygulama üzerinden çalışmalar yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Seyahat güvenliğini sağlamak ve trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz"

Saha ekipleriyle koordineli çalıştıklarını söyleyen Albay Çemrek, "Meydana gelen trafik kazalarından sonra olay yerine en yakın olan birimlerimizle temasa geçiyoruz. Kendileriyle görüntülü haberleşme üzerinden anlık trafik görüntülerini izleyerek meydana gelen trafik kazasıyla ilgili alınan tedbirleri yerinde izleyebiliyoruz. Bu kapsamda da diğer timlerin görev planlaması çerçevesinde, seyahat güvenliğini sağlamak ve trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için önümüzdeki dönemlerin planlamaları yapılıyor"

Meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili analiz çalışmaları yaptıklarına değinen Albay Çemrek, "Yaşanan trafik kazaları sonrasında, kazanın olduğu yer, gün, saat ve noktaların hepsinin çeşitli çalışmalarla analizlerini yapıyoruz. Bu kapsamda da kazaların yoğunlaştığı bölgeler ortaya çıkarılarak, yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için önümüzdeki dönemlerin planlamaları yapılıyor" dedi.

"Kurban Bayramı tatilinde 12 bin personelimiz ile görev alacağız"

Kurban Bayramı tatili denetimleriyle ilgili konuşan Çemrek, "Her bayram olduğu gibi, İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bayram öncesini de kapsayacak şekilde 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında, toplamda 13 günlük 'Trafik Emniyet Tedbirleri' planlaması yaptık. Bu kapsamda günlük 6 bin trafik ekibimizle birlikte yaklaşık 12 bin personelimiz ile görev alacağız" şeklinde konuştu.

"Varacağımız yere geç gitmek hiç gidememekten daha iyidir"

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere tavsiyelerde bulunan Çemrek, "Yola çıkacak vatandaşlarımız hız kurallarına uymalarını, emniyet kemelerini takmalarını, sürekli mola vererek uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Varacağımız yere geç gitmek hiç gidememekten daha iyidir. Yolun solun bayram olsun diyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmelerini sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik İzleme Merkezleriyle Güvenli Seyahat - Son Dakika

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