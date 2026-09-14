Trafik kazası sonrası çıkan yumruklu ve sopalı kavga kamerada - Son Dakika
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Trafik kazası sonrası çıkan yumruklu ve sopalı kavga kamerada

Trafik kazası sonrası çıkan yumruklu ve sopalı kavga kamerada
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İstanbul Kağıthane’de meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane ilçesi TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazasının ardından kazaya karışan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kazayla ilgili anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında gerekli tutanaklar tutuldu. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası sonrası çıkan yumruklu ve sopalı kavga kamerada - Son Dakika

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