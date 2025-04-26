Trafik Kazası Sonrası İki Eşin Ölümü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpatın ağaca çarptığı kazada eşini kaybeden ve kendisi ise hafif yaralanan sürücü, olaydan kısa bir sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Kardeşler Mahallesi'nde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Bayram'ın (81) kullandığı patpat, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi. Bu esnada sürücü hafif şekilde, patpatta bulunan eşi Ayşe Bayram (81) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşinden saatler sonra hayatını kaybetti

Olayı hafif yaralı olarak atlatan ancak kazada eşini kaybettikten sonra fenalaşan sürücü İhsan Bayram ve ailesi, cenazeyi teslim aldıktan sonra evlerine geçti. İhsan Bayram bir süre sonra burada rahatsızlanarak, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, eşinin vefatından yaklaşık 7 saat sonra hayatını kaybetti.

Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram'ın anne ve babası olan Ayşe ve İhsan Bayram, ilçenin Kardeşler Mahallesi'nde toprağa verilecek. - ORDU