Trafik Kazası: Sürücü Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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Trafik Kazası: Sürücü Kaçarken Yakalandı

Trafik Kazası: Sürücü Kaçarken Yakalandı
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Tavşanlı'da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, dün gece Çırçırçeşme Mahallesi Gurbet Sokak üzerinde, Kerem Sokak girişindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.G. yönetimindeki 43 HN 684 plakalı otomobil, yol kenarında mahalle sakinleriyle birlikte yürüyen A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı A.Y., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından panikleyen sürücü Ö.G., otomobilini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, çevrede yaptıkları takip ve araştırma sonucu şüpheli sürücüyü olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakalayarak gözaltına aldı.

İfade işlemleri için polis merkezine götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Kazası: Sürücü Kaçarken Yakalandı - Son Dakika

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