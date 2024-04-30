Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı, Ulu Camiinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan anne ve kızı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze törenine İskilip Kaymakamı, CHP İl Başkanı ve aile yakınları katıldı. Anne ve kızı, Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

30.04.2024 23:09
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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki 19 DE 208 plakalı ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Nazlı Baskın ile kızı Eylül Elif Baskın kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızı Ulu Camiinde son yolculuğun uğurlandı. Cenaze namazına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti yöneticileri, anne ve kızın ailesi ile yakınları katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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