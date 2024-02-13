Trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynep Cilan toprağa verildi

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Trafik kazasında ölen Zeynep Cilan toprağa verildi

İSTANBUL - Başakşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeynep Cilan Pendik'te toprağa verildi.

Dün akşam yaşanan olayda İbni Haldun Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Zeynep Cilan yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cilan için Pendik'te bulunan Kaynarca Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Zeynep Cilan'ın okulunda öğrenim gören öğrenciler ile Cilan ailesi ve yakınları katıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Hukuk öğrencisi Zeynep Cilan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden Zeynep Cilan'ın anne ve babasının ayakta zor durduğu görüldü.

Cenaze sonrası konuşan Zeynep Cilan'ın arkadaşlarından Enes Sağlambaş, "Okulumuzdan yurda doğru gidiyorduk, aşağıda bir trafik gördük sonra bakmaya gittik. Gittiğimizde kaza gerçekleşmişti ve bir tane polis vardı. Zeynep'in bedeni yerde yatıyordu, eşyalarını topladık. Zeynep'e çarpan çok hızlı bir şekilde çarpmıştı. Araç pert olmuş durumdaydı" dedi.

Zeynep Cilan'ın arkadaşlarından Büşra Cansu Koçer, "Zeynep çok tatlı ve akıllı bir insandı. Aynı zamanda hafızdı. Çok çalışkandı herkes Zeynep için çok tatlı ve iyi bir insan olduğunu söyler. Mekanı cennet olsun biz onun için üzülmüyoruz aslında onun cennete gittiğine inanıyoruz. Biz kendimize üzülüyoruz" dedi.