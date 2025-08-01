Trafik Kazasında Katil Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Katil Sürücü Yakalandı

Trafik Kazasında Katil Sürücü Yakalandı
01.08.2025 11:20
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Aydın'da motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla tespit edilerek yakalandı.

Kaza, İncirliova- Germencik Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABP 956 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken kazaya karışan Selim Ertaş (44), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptıkları detaylı incelemede kırık far parçaları buldu. Elde edilen deliller doğrultusunda kazaya karışan ikinci bir aracın olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 30 Temmuz 2025 günü saat 01.20 sıralarında İncirliova'dan Germencik istikametine giden, sağ farı olmayan açık kasa bir kamyoneti tespit etti. Yapılan araştırmada şüpheli aracın sürücüsünün B.U. (23) olduğu belirlendi.

Şüpheli sürücü, 31 Temmuz 2025 günü saat 17.00 sıralarında Germencik ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. B.U.'nun kazanın ardından hasar gören aracı bir oto tamircisine bıraktığı tespit edildi. Ele geçirilen araç üzerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından inceleme yapılırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.U. adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Motosiklet, Politika, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

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